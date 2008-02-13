Путін не згоден з тим, що співпраця з Україною погіршується

Президент Росії Володимир Путін не згоден з тим, що співпраця Росії з Україною погіршується.

"Назвати розвиток російсько-українських відносин у сфері економіки стагнуючим не видається можливим", - сказав Путін після закінчення російсько-українських переговорів на вищому рівні в Кремлі.

За його словами, зростання 20-30% товарообігу щорік є "цілком пристойним", враховуючи при цьому великий обсяг торговельно-економічних зв`язків між двома країнами.

Путін також зазначив, що в Україні російських інвестицій 1,2 мільярда доларів.