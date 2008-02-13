Німеччина пропонує Україні зробити тюрми як у Європі

Німеччина за погодженням з Радою Європи пропонує надати Україні допомогу щодо приведення національного законодавства, яке регулює діяльність кримінально-виконавчої системи, до європейських норм та стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства юстиції, про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА з керівником проектів Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва в Україні, Республіці Білорусія, Молдові, Грузії та Монголії Штефаном ХЮЛЬСЬХЬОРСТЕРОМ сьогодні в Києві.

На думку Ш.ХЮЛЬСХЬОРСТЕРА, така співпраця може здійснюватися в рамках спільної Робочої групи, до складу якої з українського боку було б доцільним залучити фахівців Міністерства юстиції, представників Державного департаменту з питань виконання покарань, МВС, СБУ, Генеральної прокуратури та Верховного суду України.

У ході зустрічі перший заступник міністра юстиції повідомив представника Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва, що Україна зацікавлена в отриманні експертної допомоги в частині аналізу існуючих законодавчих норм та проектів законів у сфері кримінальної юстиції, розробку яких покладено на Міністерство юстиції .

Перший заступник міністра юстиції поінформував співрозмовника, що на сьогодні серед проблем кримінально-виконавчої системи експерти відзначають систематичні порушення прав людини в установах відбування покарань, Україна продовжує залишатися однією з держав з найвищими показниками щодо кількості ув’язнених, умови тримання ув’язнених не відповідають мінімальним європейським стандартам.

Крім того, за словами Є.КОРНІЙЧУКА, залишається не вирішеним питання остаточної демілітаризації та перетворення кримінально-виконавчої системи у цивільне відомство. Є.КОРНІЙЧУК наголосив, що це є зобов‘язанням, яке взяла на себе Україна при вступі до Ради Європи.

Також необхідно створити національний превентивний механізм щодо недопущення катувань в установах відбування покарань та слідчих ізоляторах. За словами першого заступника міністра юстиції, на сьогодні це є однією з найпоширеніших причин скарг до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, за якими суд виносив рішення не на користь держави.

Є.КОРНІЙЧУК підкреслив, що незважаючи на те, що реформування кримінально-виконавчої системи здійснюється протягом усього часу розвитку незалежної Української держави, більшість цих проблем залишається не вирішеними. Це, за словами першого заступника міністра юстиції, пов’язано з відсутністю чіткого визначення напрямків реформи та чітких обрисів кримінально-правової політики держави.

У ході зустрічі сторони досягли домовленостей про проведення першого засідання україно-німецької Робочої групи, на якому має відбутися обговорення плану спільної роботи. Проведення такого засідання заплановано в Україні на початку березня поточного року.