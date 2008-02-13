Ющенко і Путін про науку, освіту, архіви та найактуальніші проблеми історії

Україна та Росія мають намір проводити на регулярній основі засідання Спільної комісії істориків для вивчення найактуальніших проблем історії двох країн і російсько-українських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з Планом дій Україна – Росія до 2009 року, підписаним в Москві президентами двох країн Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ, сторони підпишуть також Протокол про спільні проекти між Федеральним архівним агентством Російської Федерації та Державним комітетом архівів України.

Крім того, буде розроблено План основних заходів щодо підтримки вивчення української мови й літератури в Російській Федерації та російської мови й літератури в Україні.

Згідно з Планом, у 2008 році пройдуть Дні освіти та науки України в Російській Федерації і в 2009 році - Дні освіти та науки Російської Федерації в Україні.

Також сторони мають намір підготувати пропозиції з проведення спільних заходів, присвячених святкуванню 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.

Крім того, Україна та РФ підготують до підписання міжурядову Угоду про створення й статус Міжнародного центру астрономічних і медико-біологічних досліджень у Приельбруссі; здійснюватимуть обмін інформацією в сфері технічного регулювання; активізуватимуть співпрацю з питань стандартизації, підтвердження відповідності, державного контролю (нагляду) й акредитації; продовжать переговорний процес щодо проекту Угоди між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про співпрацю в галузі взаємного визнання результатів робіт із оцінки відповідності.