Тимошенко повинна очолити антиінфляційну координаційну раду

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, член фракції НУ-НС Валерій БОРИСОВ звернувся з пропозицією до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО створити антиінфляційну координаційну раду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

З цією метою В.БОРИСОВ направив відповідного листа до глави уряду.

В листі зазначається, що прогноз Кабміну відносно річної інфляції на рівні 9,6% є цілком прийнятним для економіки України. Втім, зазначає заступник голови бюджетного комітету, економічні експерти та Світовий банк прогнозують інфляцію на рівні 15-18%.

«Враховуючи зазначені ризики, з метою недопущення розвитку негативних процесів в фінансовій системі України, пропоную створити антиінфляційну координаційну раду за участю представників уряду, Верховної Ради та Національного банку України», - зазначається в листі.

В.БОРИСОВ також наголосив, що цю раду має очолити прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

Аналогічні листи були направлені голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ та голові Ради Національного банку України Петру ПОРОШЕНКУ, зазначили в прес-службі депутата.