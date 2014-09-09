Ще 20 українських воїнів звільнені з полону - Філатов
01:30, 09 вересня 2014Суспільство
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Заступник губернатора Дніпропетровської області Борис Філатов повідомив, що ще 20 українських воїнів звільнені з полону терористів.
Філатов повідомив, що з полону звільнено ще 20 українських вояків
Про це він написав у своєму "Фейсбуці".
"Ще 20 осіб полонених приїде в Дніпро в три години ночі. Обмін відбувся по лінії СБУ", - написав він.
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"В основному, криворіжці. Ні прізвища, ні підрозділ не повідомляю. Нехай спокійно пройдуть медогляд і виспляться.
Всі подробиці завтра вранці", - повідомив Філатов.
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