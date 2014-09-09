Від України на «Оскар» висунуто фільм «Поводир»

Про це йдеться в повідомленні Асоціації продюсерів України.

Український Оскарівський комітет 9 вересня вибрав фільм «Поводир, або у квітів є очі» режисера Олеся Саніна, який буде представляти Україну у 2014 році на премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в номінації «Фільм іноземною мовою», йдеться в повідомленні.Читайте такожУкраїнський фільм "Плем'я" продовжує збирати нагороди на міжнародних фестивалях

Повнометражний художній фільм «Поводир, або у квітів є очі» знятий кінокомпанією «Пронто фільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В основі сюжету фільму - подорож по Радянській Україні американського хлопчика Пітера і українського сліпого музиканта Івана Кочерги. Події фільму відбуваються в початку 1930-х років в СРСР в драматичні часи індустріалізації, колективізації, голодомору та знищення інтелігенції.

Український Оскарівський комітет з 1 до 29 серпня проводив прийом заявок на участь у відборі фільму-номінанта від України на премію «Оскар» в номінації «Фільм іноземною мовою» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук (Лос-Анджелес, США) і прийняв до розгляду три фільми - «Плем'я»режисера Мирослава Слабошпицького, «Поводир, або у квітів є очі»режисера Олеся Саніна та «Трубач» режисера Анатолія Матешка, повідомляє Асоціація продюсерів України.