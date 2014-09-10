РНБО не радить громадянам повертатися до міст Донбасу, які контролюють бойовики

Рада національної безпеки та оборони не радить громадянам повертатись на території, тимчасово підконтрольні терористам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Наразі в зоні АТО діє режим припинення вогню, проте ми кожного дня констатуємо порушення цього режиму з боку терористів, тому ми поки що не радимо нашим громадянам повертатися на території, які тимчасово зайняті терористами», - заявив він.