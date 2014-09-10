РНБО не радить громадянам повертатися до міст Донбасу, які контролюють бойовики
13:39, 10 вересня 2014Суспільство
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Вимушеним переселенцям з Донбасу нагадують, що бойовики щодня порушують режим припинення вогню.
REUTERS
Рада національної безпеки та оборони не радить громадянам повертатись на території, тимчасово підконтрольні терористам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Наразі в зоні АТО діє режим припинення вогню, проте ми кожного дня констатуємо порушення цього режиму з боку терористів, тому ми поки що не радимо нашим громадянам повертатися на території, які тимчасово зайняті терористами», - заявив він.
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