Літо триває: завтра в Україні потеплішає до +28

11 вересня після невеликого похолодання на заході й сході температура повітря знову підвищиться і становитиме, як і скрізь в Україні, +20+28 градусів. Вночі повітря буде свіжим, +9 +14, на півдні до +20 градусів.

У більшості областей очікується малохмарна суха погода. Однак на крайньому заході, в Криму, Приазов'ї, місцями в центральних областях, у південній частині та на Київщині можливі невеликі дощі і грози, повідомляє opogode.ua.

У західній частині вночі пройдуть дощі з грозами, вдень опади ймовірні лише на Закарпатті та Волині. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +21 +27 градусів.

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У північних областях збільшиться хмарність, у Житомирській і Київській областях місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі +10+16, вдень +21+27 градусів.

У центральних областях істотних дощів не передбачається, лише у Вінницькій та Кіровоградській областях - локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +12+17, вдень +22+28 градусів.

На сході України - в основному сухо, тільки в Приазов'ї місцями невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі +12+17, вдень +22+28 градусів.

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У південній частині - без істотних опадів, лише місцями пройдуть окремі грозові дощі. Температура повітря вночі +15+20, вдень +23+29 градусів.

У Києві збільшиться хмарність, місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря +24+26 градусів.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.