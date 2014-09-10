У Дніпропетровську затримано джип з арсеналом зброї (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, на вулиці Запорізьке шосе у Дніпропетровську наряд ДПС здійснював нагляд за дорожнім рухом. Близько 10.00 увагу інспекторів ДАІ привернув автомобіль «Mitsubishi Pajero» з іноземним номерним знаком на жовтому фоні.

За кермом позашляховика був 34-річний житель Дніпропетровська.

Читайте такожУ лісосмузі під Києвом знайшли закопаний гранатомет (фото)У ході зовнішнього огляду салону автомобіля правоохоронці виявили: бойовий автомат АК-74 з під’єднаним магазином, граната Ф-1 без запалу, бронежилет невстановленої модифікації, чотири споряджені магазини, в яких у не визначеній кількості знаходились патрони калібру 5,45 мм. А у багажному відсіку - РПГ-26 (ручний протитанковий гранатомет).

Читайте такожУ Дніпропетровську затримано колишнього міліціонера, який працював на терористівДо того ж, під час перевірки транспортного засобу за базами ДАІ працівники ДПС встановили, що «Mitsubishi Pajero» знаходиться на території України з порушенням митного законодавства.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу міліції.

Для встановлення всіх обставин події чоловіка та позашляховик було доставлено до Жовтневого райвідділу міліції.