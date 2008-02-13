До України прибуває військова делегація НАТО

Завтра в Україну з візитом прибуває військова делегація НАТО на чолі з Головою Військового комітету НАТО генералом Реймондом ЕНО.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби, головна мета візиту військової делегації НАТО полягає у проведенні військових консультацій з українською стороною та участі у VIII-му Міжнародному тижні НАТО у Національній академії оборони України.

В рамках візиту відбудеться зустріч Р.ЕНО з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ та переговори у складі військових делегацій.

Під час переговорів сторони планують обговорити поточні та пріоритетні шляхи розвитку співробітництва ЗС України з альянсом, стан виконання Імплементаційної програми Робочого плану Військового комітету Україна-НАТО на 2008 рік.

Також С.КИРИЧЕНКО і Р.ЕНО обміняються думками щодо можливої участі підрозділів ЗС України у складі Сил реагування НАТО та підвищення оперативних спроможностей видів ЗС України.

15 лютого Р.ЕНО здійснить візит ввічливості до міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА.

В цей же день він візьме участь у заходах VIII-го Міжнародного тижня НАТО у Національній академії оборони України. Зокрема, Голова Військового комітету НАТО виступить перед учасниками заходу з лекцією на тему “Майбутнє НАТО” та візьме участь у спільній з С.КИРИЧЕНКОМ прес-конференції.