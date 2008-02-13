”Нафтогаз України” радиться в уряді, що робити з ”Газпромом”
... як розрахуватися з RosUkrEnergo
Керівництво НАК "Нафтогаз України" проводить консультації з Кабінетом міністрів України з питань переговорів із ВАТ "Газпром", які мають відбутися в Москві 14 лютого. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".
За словами співрозмовника агентства, в ході переговорів керівництва двох суб`єктів господарювання планується обговорити всю низку питань, які були визначені на зустрічі президентів Росії і України.
Зокрема, йдеться про питання створення і регламенту діяльності робочої групи зі створення спільних підприємств.
Крім того, будуть розглянуті питання погашення заборгованості "Нафтогазу України" за спожитий в листопаді-грудні 2007 року імпортний газ.
Також сторони планують обговорити умови підписання контракту з компанією RosUkrEnergo для врегулювання питання погашення заборгованості за газ, який був спожитий у січні 2008 року.