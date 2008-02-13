Через нестачу газу гарячої води в Тернополі поки що не буде

У Тернополі від вчорашнього вечора припинено централізоване постачання гарячої води.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний інженер КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” Станіслав КОНОПЛЯНИК, зумовлено це обмеженням поставок газу.

“При потребі у 500 тис кубів газу на день ми зараз отримує орієнтовно 300 тис кубів. Цього вистачає, щоб продовжувати опалювальний сезон, але забезпечити місто гарячою водою ми уже не можемо”, - повідомив С.КОНОПЛЯНИК.

Коли відновиться централізоване постачання гарячої води він прогнозувати не взявся. “Це може бути завтра, а може і не бути. Все залежить, що вирішать у Києві, яке рішення прийме НАК “Нафтогаз”. Все залежатиме, на яких умовах нам продовжать постачання газу і в яких часових рамках вимагатимуть погасити борги”, - сказав С.КОНОПЛЯНИК. За його словами, борг споживачів перед КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” становить близько 15 млн. грн., комунальники ж газопостачальникам винні орієнтовно 13 млн. грн. Він зауважив, що його підприємство зможе погасити борги улітку, як це робило щороку, однак не відомо, додав С.КОНОПЛЯНИК, чи підуть газопостачальники на поступки цього разу.

У КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” зауважили, що проблема припинення постачання теплої води не зачепила лікарні та дитсадки, оскільки вони мають свої котельні.