Якщо дубльовані фільми прирівняти до національних, не треба буде ПДВ
Пропонує Держслужба кінематографії
Державна служба кінематографії України пропонує фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою, прирівняти до національних та звільнити від податку на додану вартість їх показ в кінотеатрах.
Про це повідомила сьогодні голова Держслужби кінематографії Ганна ЧМІЛЬ на прес-конференції.
«Запропонували прирівняти фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою при кінопоказі в кінотеатрі до національного фільму з тим, щоб зняти податок на додану вартість із вартості квитка. Тобто звільнити кінопоказ у кінотеатрі від податку на додану вартість і таким чином зробити протекцію для демонстратора і для глядача відповідно, тому що тоді буде дешевший квиток», - сказала вона.
За словами Г.ЧМІЛЬ, відповідний законопроект вже підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради з метою зняття напруги у сфері кінопоказу у зв’язку з набранням чинності з нового року закону про обов’язкове дублювання, озвучення чи субтитрування фільмів закордонного виробництва.
В той же час Г.ЧМІЛЬ повідомила, що держава поки не може взяти на себе всі витрати компаній, пов’язані з введенням в дію нового закону. Вона поінформувала, що представники держслужби зустрічались з дистриб’юторами, які працюють на українському ринку. За підрахунками цих компаній, а їх близько десяти (3 - безпосередньо працюють у цій сфері з Голлівудом, решта – з іншими компаніями, що постачають фільми в країни СНД), щоб покрити їхні витрати протягом року, пов’язані з дублюванням фільмів іноземного виробництва, необхідно кошти в сумі 25 млн. грн. Компанії просять ці кошти погасити за рахунок Держбюджету. Г.ЧМІЛЬ зазначила, що держава розуміє, що має вживати зокрема фінансових заходів для реалізації законів, водночас в Держбюджеті поки зазначені кошти не передбачені, можливо, питання буде вирішено в березні, коли будуть вноситись зміни до бюджету країни.
В той же час, за словами Г.ЧМІЛЬ, на сьогодні вже є домовленість з дистриб`юторами про державну підтримку арт-хаусного кіно: авторського, експериментального, «високого» тощо. Держслужба буде брати на себе усі витрати на тиражування і субтитрування таких фільмів і фінансування це відбуватиметься за рахунок коштів фонду підтримки кіно.
За словами Г.ЧМІЛЬ, необхідні для цього кошти є.
На прес-конференції вона також повідомила, що з нового року Держслужба уже видала прокатні посвідчення 8 з 9 запропонованих фільмів. Так, такі посвідчення отримали "Рембо", "Монстро", "Війна Чарлі Вілсона", "Найкращий фільм ", "Гойдалка", "Я - легенда", "Монтана", "Так, ні, не знаю", які були дубльовані українською мовою або 100-відсотково субтитровані українською. Було відмовлено у видачі посвідчення лише на один фільм - "Астерікс на Олімпійських іграх", оскільки він був французькою мовою озвучений з російським дублюванням.
Крім того, Г.ЧМІЛЬ повідомила, що в березні почне працювати на території кіностудії ім.. Довженка Центр тиражування фільмів зі студією дублювання. Вона пояснила, що на сьогоднішній день запис голосів акторів при дубляжі відбувається в Україні, але відсутнє обладнання для накладання цього звуку, тобто його зведення. Тому зараз це відбувається за кордоном. Після початку роботи Центру все без винятку можна буде робити в Україні. Зараз на кіностудії ім.. Довженка працює лише один з дистриб’юторів, водночас, за словами, Г.ЧМІЛЬ держава готова на умовах оренди надати приміщення і для інших компаній, які працюють на нашому ринку.
«Перспективним є те, що держава вкладає близько 60 млн. грн. в технічне переоснащення Національного центру Довженка, де вже здійснені тендерні процедури з закупівлі обладнання з обробки кіноплівки і тиражування кінокопій», - зазначила голова Держслужби кінематографії.