Кабмін оприлюднив умови конкурсу з продажу Одеського припортового заводу

На сайті Кабінету міністрів України обнародувані затверджені розпорядженням КМУ від 11 лютого 2008 р. № 261-р умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Згідно з документом, компанії, які зареєстровані в офшорній зоні, до участі в конкурсі не допускаються.

Зокрема, однією з кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу є здійснення впродовж не менше трьох останніх років прибуткової економічної діяльності.

Початкова ціна пакета акцій товариства становить 3 млрд. грн.

Покупець зобов`язаний забезпечити: збереження видів економічної діяльності, збереження номенклатури і обсягу виробництва аміаку і карбаміду відповідно до проектної потужності товариства, перевантаження хімічної продукції, прибуткової стабільної роботи товариства, отримання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) товариства впродовж п`яти років від дати переходу права власності на пакет акцій не менше наступних обсягів: перший рік - 2 340 млн. грн.., другий рік - 2 510 млн. грн., третій рік - 2 680 млн. грн., четвертий рік - 2 850 млн. грн., п`ятий рік - 3 020 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Кабінет міністрів затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. Стартова ціна 99,52% акцій підприємства становила 3 млрд. грн. Частина акцій (0,48%), що залишилася, вже продана на пільгових умовах співробітникам підприємства.

Завод буде продано разом з цехом перевантаження аміаку на конкурсі з елементами аукціону. При цьому аміакопровод, який перебуває на балансі підприємства, але не входить до його статутного фонду, залишиться в державній власності.

Як повідомила на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, в соціальній частині умов приватизації ОПЗ встановлюються дуже жорсткі рамки. Так, інвестор повинен буде гарантувати колективу зарплату на рівні європейських країн і чітку відповідність умов праці законодавству. Також жорстко прописані інвестиційні умови і умови вільного доступу споживачів до продукції комплексу. «Ми дуже чітко виписали процедуру розірвання договору приватизації, у випадку якщо сторони не виконують своїх зобов`язань», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

Статутний фонд підприємства - 798 млн. 544 тис. грн.