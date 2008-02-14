Вартість котеджів під Києвом за минулий тиждень зросла

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 6 по 12 лютого ц.р. зросла на 0,31% (на 5 дол.) - до 1 617 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 408 тис. 124 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Як зазначається в повідомленні, в Києві будинки подорожчали в межах 0,47% (на 10 дол.) - до 2 113 дол. за 1 кв. м при середній вартості 538 тис. 211 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 9 дол. - до 1 957 дол./кв. м; у Києво-Святошинському - на 3 дол. - до 1 893 дол./кв.м; Бориспільському - на 11 дол. - до 1 583 дол./кв. м; Вишгородському - на 2 дол. - до 1 388 дол./кв. м; Броварському – на 10 дол. - до 1 182 дол./кв. м; Бородянському - на 6 дол. - до 1 095 дол./кв. м; Макарівському - на 3 дол. - до 1 034 дол./кв. м і Васильківському районі - на 4 дол. - до 1 377 дол./кв. м.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (виключаючи котеджні селища) становить: у Києво-Святошинському районі - 37%, Васильківському - 15%, Бориспільському - 20%, Вишгородському - 9%, Обухівському - 7%, Бородянському - 4%, Броварському - 6% і Макарівському - 3%.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).