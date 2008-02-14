Мінтранс ініціює внесення змін до держбюджету на користь Євро-2012

Міністерство транспорту і зв`язку ініціює внесення змін до Закону «Про державний бюджет України» з метою додаткового залучення коштів, необхідних для будівництва і реконструкції доріг у контексті підготовки до проведення Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Міністерства, про це заявив заступник міністра транспорту і зв`язку України Вадим ГУРЖОС журналістам.

За його словами, на сьогодні на ці проекти потрібно додатково залучити кредити на 4,3 млрд. грн., тоді як у державному бюджеті на 2008 рік передбачено залучення всього 800 млн. грн. «Цих коштів украй недостатньо. Тому ми проситимемо уряд включити додатково 3,5 млрд. грн. для того, щоб продовжити роботи і завершити ті об`єкти, які було почато в 2005-2006 рр., і ті, які потрібно завершити до 2012 року», - сказав він.

Серед невідкладних завдань він назвав завершення капітального ремонту дороги Київ-Ковель-Ягодин, продовження реконструкції доріг Чоп-Львів-Київ, Київ-Одеса, Харків-Перещепіно, будівництво доріг Перещепіно-Новомоськовськ, Київ-Кіпті-Бачевськ, великої кільцевої дороги навколо Києва.