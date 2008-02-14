Європейський інвестбанк готовий вкладати кошти «на дуже привабливих умовах»

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ і керівник по роботі з країнами Європейського інвестиційного банку Умберто дель ПАНТА обговорили сьогодні питання залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку.

«Ми зацікавлені в інвестиціях. Основні сфери транспортної галузі, які потребують інвестицій, – автодороги, залізничний транспорт і авіація», - сказав міністр, додавши, що «великих інвестицій потребує сфера дорожнього будівництва».

За словами У. дель ПАНТИ, «Європейський інвестиційний банк готовий фінансувати проекти у сфері транспорту України на дуже привабливих умовах».

У свою чергу, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що найближчим часом міністерство готове надати на розгляд Європейського інвестиційного банку ряд пропозицій щодо фінансування конкретних проектів у рамках підготовки до проведення в Україні Євро-2012.

Крім того, сторони обговорили можливість фінансування проекту будівництва великої кільцевої дороги навколо Києва.