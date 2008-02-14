Європейський інвестбанк готовий вкладати кошти «на дуже привабливих умовах»
У транспортну галузь
Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ і керівник по роботі з країнами Європейського інвестиційного банку Умберто дель ПАНТА обговорили сьогодні питання залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України.
Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку.
«Ми зацікавлені в інвестиціях. Основні сфери транспортної галузі, які потребують інвестицій, – автодороги, залізничний транспорт і авіація», - сказав міністр, додавши, що «великих інвестицій потребує сфера дорожнього будівництва».
За словами У. дель ПАНТИ, «Європейський інвестиційний банк готовий фінансувати проекти у сфері транспорту України на дуже привабливих умовах».
У свою чергу, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що найближчим часом міністерство готове надати на розгляд Європейського інвестиційного банку ряд пропозицій щодо фінансування конкретних проектів у рамках підготовки до проведення в Україні Євро-2012.
Крім того, сторони обговорили можливість фінансування проекту будівництва великої кільцевої дороги навколо Києва.