71-річна Софі Лорен зніметься оголеною для календаря

71-річна Софі Лорен зніметься оголеною для популярного календаря.

20 вересня знаменитій італійській кіноактрисі Софі Лорен виповниться 72 роки. Як повідомляє італійське агентство ANSA, цей віковий рубіж Лорен відзначить новою віхою в своїй кар`єрі - вона зніметься оголеною. Софі Лорен позуватиме для фотографів календаря Pirelli на 2007-й рік, передає NEWSru Israel.

Pirelli вважається найпрестижнішим календарем, що публікує фотографії оголених моделей. За 30 років існування для цього календаря позували багато зірок, зокрема Наомі Кемпбелл і Моніка Белуччі.

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