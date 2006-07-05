71-річна Софі Лорен зніметься оголеною для календаря
16:29, 05 липня 2006Суспільство
1268
Pirelli вважається найпрестижнішим календарем
71-річна Софі Лорен зніметься оголеною для популярного календаря.
20 вересня знаменитій італійській кіноактрисі Софі Лорен виповниться 72 роки. Як повідомляє італійське агентство ANSA, цей віковий рубіж Лорен відзначить новою віхою в своїй кар`єрі - вона зніметься оголеною. Софі Лорен позуватиме для фотографів календаря Pirelli на 2007-й рік, передає NEWSru Israel.
Pirelli вважається найпрестижнішим календарем, що публікує фотографії оголених моделей. За 30 років існування для цього календаря позували багато зірок, зокрема Наомі Кемпбелл і Моніка Белуччі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter