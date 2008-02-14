Семенюк «зарізала» конкурс з продажу Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України відмовився оголосити конкурс з продажу 99,52% пакета акцій Одеського припортового заводу 14 лютого 2008 року, як планувалося раніше.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням прес-служби, голова Фонду Валентина СЕМЕНЮК не затвердила протокол засідання конкурсної комісії з оголошенням умов конкурсу з продажу акцій ОПЗ.

За словами В.СЕМЕНЮК, 4 з 9 членів конкурсної комісії проголосували проти «таких умов конкурсу». Голова Фонду пояснила своє рішення відмінністю умов конкурсу, затверджених рішенням Кабміну, від умов, поданих ФДМУ раніше за рішенням конкурсної комісії.

За інформацією В.СЕМЕНЮК, у затверджених урядом 11 лютого умовах конкурсу урізані соціальні зобов`язання, зокрема, відсутній пункт про недопущення скорочення працівників підприємства.

Голова ФДМУ оголосила про свій намір інформувати Президента України Віктора ЮЩЕНКА про «значні зміни в умовах конкурсу».

Як повідомляв УНІАН, на сайті Кабінету Міністрів України були обнародувані затверджені розпорядженням КМУ від 11 лютого 2008 р. №261-р умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Згідно з документом, компанії, які зареєстровані в офшорній зоні, до участі в конкурсі не допускаються.

Зокрема, однією з кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу є здійснення впродовж не менше трьох останніх років прибуткової економічної діяльності.

Початкова ціна пакета акцій заводу становить 3 млрд. грн.

Покупець зобов`язаний забезпечити: збереження видів економічної діяльності, збереження номенклатури і обсягу виробництва аміаку і карбаміду відповідно до проектної потужності товариства, перевантаження хімічної продукції, прибуткової стабільної роботи товариства, одержання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) товариства впродовж п`яти років від дати переходу права власності на пакет акцій не менше наступних обсягів: перший рік - 2 340 млн. гривень, другий рік - 2 510 млн. грн., третій рік - 2 680 млн. грн., четвертий рік - 2 850 млн. грн., п`ятий рік - 3 020 млн. гривень.

Нагадаємо, що 30 січня Кабінет міністрів також затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. Стартова ціна 99,52% акцій підприємства становила 3 млрд. грн. Частину акцій (0,48%), що залишилася, вже продано на пільгових умовах співробітникам підприємства.

Завод буде продано разом з цехом перевантаження аміаку на конкурсі з елементами аукціону. При цьому аммиакопровод, який перебуває на балансі підприємства, але не входить до його статутного фонду, залишиться в державній власності.

Як повідомила на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, в соціальній частині умов приватизації ОПЗ встановлюються дуже жорсткі рамки. Так, інвестор повинен буде гарантувати колективу зарплату на рівні європейських країн і чітку відповідність умов праці законодавству. Також жорстко прописані інвестиційні умови і умови вільного доступу споживачів до продукції комплексу. «Ми дуже чітко виписали процедуру розірвання договору приватизації, у випадку якщо сторони не виконують своїх зобов`язань», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% проведеної заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

Статутний фонд підприємства - 798 млн. 544 тис. грн.