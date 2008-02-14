Нафтогаз і Газпром розпочали переговори про нову угоду

НАК «Нафтогаз України» та РАТ «Газпром» розпочали переговори про підписання нової угоди в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За даними прес-служби, підсумком сьогоднішньої зустрічі керівництва «Нафтогазу України» та «Газпрому» є розробка базового проекту угоди про постачання газу в Україну та погашення заборгованості.

Від завтра працювати над спільним варіантом нового контракту будуть дві окремі робочі групи. Одна – з представників НАК «Нафтогаз України» та «РосУкрЕнерго» – має визначити умови поставки природного газу до України з 1 січня 2008 року.

До складу другої групи увійдуть представники «Газпрому», «УкрГазЕнерго», «РосУкрЕнерго» та НАК «Нафтогаз України», які працюватимуть над створенням акту звірки балансу газу та руху коштів, які були використані у 2006-2007 роках.

Результатом цієї співпраці має стати, згідно з домовленостями Президентів України та Росії від 12 лютого ц.р., прозора схема постачання газу до України.

Крім того, нова угода визначить порядок остаточного розрахунку України за поставлений їй газ у листопаді-грудні минулого року по цінам 2007 року. Нині ця заборгованість становить близько 800 млн. грн.

Сторони також домовилися, що документи до подальшого проведення переговорів будуть готові до 18 лютого.