Ющенко здивований альянсом БЮТ з Регіонами й комуністами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не підпише закон про внесення змін до Закону України «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», що був прийнятий в першому читанні 12 лютого.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його дивує альянс, який утворився між Партією регіонів, БЮТ та комуністами: “Комуністи – це така справа. (Альянс) між цими двома силами, які пропонують сьогодні зберегти корупційну модель”.

“Тому, щоб ми не витрачали час, дорогий парламентський час, я зараз можу заявити, що цей закон я ніколи не підпишу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада України затвердила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ (БЮТ). “За” проголосували 282 з 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі. Зокрема, “за” проголосували 120 депутатів з фракції Партії регіонів, 135 – БЮТ і 27 – КПУ. Не голосували у повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.

13 лютого глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив, що Президент України не підпише закон про державні закупівлі, який зберігає і розвиває можливості для корупційних оборудок.

В.БАЛОГА нагадав, що глава держави пропонував істотно змінити функції Тендерної палати, скасувати спеціальну міжвідомчу комісію і запровадити механізм громадського контролю, що в сукупності давало б змогу проводити держзакупівлі за прозорими правилами. « Без сумніву, в цій сфері слід остаточно навести лад, потрібні рішучі і негайні зміни. Однак вчорашнє результативне голосування фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів за законопроект, який зберігає і розвиває можливості для нових корупційних оборудок, лише робить ще густішою «тінь» у тендерах. Треба чітко усвідомлювати: схвалений у першому читанні проект закону не тільки не вирішує проблем, а навпаки – поглиблює їх », - зауважив В.БАЛОГА.