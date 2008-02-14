Випускники шкіл можуть пройти пробне тестування... платно

Усі випускники шкіл за бажанням матимуть змогу пройти пробне тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК на прес-конференції з приводу проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2008 р.

Однак, звернув він увагу, пробне зовнішнє оцінювання буде платним. Вартість тестування за один предмет коливатиметься в межах від 17 до 50 грн. залежно від того, чи це тестування за повною процедурою, чи це просто самостійна спроба заповнити бланк і отримати ключ правильних відповідей. Існує ще форма кореспондентського пробного тестування – по пошті.

У свою чергу міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК повідомив, що “в цілому на проведення зовнішнього тестування по країні потрібно 104 млн. грн., 52 млн. вже закладені”. 47% всіх коштів становитиме оплата праці людей, залучених до проведення зовнішнього тестування, решта піде на друк зошитів із завданнями і їх подальше транспортування.

“Завдання друкуються вже протягом трьох місяців. Вже виготовлено більше 50% примірників. В Інтернеті їх ще немає. Думаю, їх там і не буде”, - наголосив І.ВАКАРЧУК. Він також додав, що жодне завдання з тестів не буде виходити за межі шкільної програми.

І.ВАКАРЧУК також нагадав, що для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, за їх бажанням у 2008 році тести будуть перекладені російською, польською, румунською, угорською, молдавською, кримськотатарською мовами (за винятком тесту з української мови та літератури). “Всі тести будуть надруковані українською мовою. А для тих, хто навчався мовами національних меншин, поряд із завданням буде переклад”, - зауважив міністр.

На прес-конференції також було презентовано інформаційні посібники “Зовнішнє незалежне оцінювання” з прикладами можливих завдань і описом процедури тестування. Такі посібники вже з’явилися у шкільних бібліотеках.

Вже зареєструвалися 300 тис. бажаючих пройти тестування. В цілому, за словами міністра, у 2008 році очікується 500-530 тис. учасників зовнішнього оцінювання. Строк реєстрації спливає 20 лютого.