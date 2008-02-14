Ющенко: нове правило газового ринку - це своєчасна оплата

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про те, що нові правила газового ринку - своєчасна оплата за газ. Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Уряд не зможе контролювати ситуацію тільки в одному випадку: коли він не запровадить найближчим часом нові правила організації газового ринку в Україні. Правило починається з того, що сам уряд повинен дати приклад, що він розраховується за всіма зобов`язаннями, які у нього в рамках діючого бюджету передбачені перед НАК "Нафтогаз України". Знаєте, коли в останні два місяці з "Нафтогазу" 3 мільярди платежів до бюджету узяли, а забули віддати 2 мільярди компенсації - то я таку політику не розумію", - цитує главу держави сайт «Подробиці».

Як повідомлялося, сьогодні, 14 лютого, "Нафтогаз України" почав повертати газовий борг компанії "УкрГаз-Енерго". Сьогодні "Нафтогаз" виплатив "УкрГаз-Енерго" його десяту частину - 526 мільйонів гривень. Сума заборгованості за використане минулого року паливо перевищує один мільярд доларів.

Гроші вже поступили на рахунки компанії. В той же час, сьогодні в Москві підписання договору про нові поставки палива не відбулося - "Нафтогаз" і "Газпром" перенесли його на наступний тиждень. Сьогодні ж Президент України підписав указ про стабілізацію фінансового стану національної компанії "Нафтогаз України".