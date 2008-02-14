Азаров заперечує причетність попереднього уряду до боргів перед ”Газпромом”

Народний депутат України від Партії регіонів, колишній перший віце-прем’єр-міністр – міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заперечує причетність попереднього уряду до заборгованості за газ перед ВАТ "Газпром".

Про це він заявив в ефірі “5 каналу”.

М.АЗАРОВ відзначив, що йдеться про документи за листопад, грудень, а в грудні вже прийшов новий уряд. "Ясно, що основні акти за листопад оформлялися в грудні. Так само як вживання газу за грудень оформлялося в січні. Тобто, мова не про наші борги, а мова про борги цього уряду, які не захотів оплатити цей уряд", - зазначив М.АЗАРОВ. "Це спроба перекласти з хворої голови на здорову", - заявив екс-перший віце-прем`єр.

М.АЗАРОВ також висловив думку, що внаслідок нових домовленостей по газу на ринку з`явиться новий суб’єкт, а ціна зросте. "Поставляти газ протягом 2008 буде той самий посередник, що й зараз. Звісно, як же він зміниться? Договори ж підписані", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що з 2009 року газ також постачатиме посередник.

"Від зміни доданків сума не зміниться і ситуація не зміниться. Більше того, нам доведеться домовлятися з новим суб’єктом і ціна буде не 179 доларів, а мінімум 250", - цитує М.АЗАРОВА “Українська правда”.

При цьому він закликав готуватися до європейських цін.

Як повідомляв УНІАН, у лютому «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 року наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг досяг 1,5 млрд. дол.

На переговорах в Москві, які 12 лютого проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і глава ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних началах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

13 лютого перший віце-прем`єр Російської Федерації Дмитро МЕДВЄДЄВ заявив, що при постачанні середньоазіатського газу до України посередника буде збережено. За його словами, ті контракти, які укладено, виконуватимуться через посередника. «Як він називатиметься - посередник - це все одно», - додав перший віце-прем`єр РФ. Він зазначив, що Україна не здатна витримати жодних інших цін, окрім ціни на середньоазіатський газ, яка становить179,5 дол. за тисячу кубометрів. «Як тільки Україна йде від поставок середньоазіатського газу і переходить на російський, ціни зростають на третину. Такі суми українська економіка переварити не може», - пояснив Д.МЕДВЄДЄВ.