Плачков і Болкісєв полетіли до Москви домовлятися про газ

Сьогодні міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ і голова правління НАК «Нафтогаз України» Олександр БОЛКІСЄВ вилетіли до Москви для обговорення питань поставок російського газу. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила прес-секретар Мінпаливенерго Лілія КЛОЧКО.

За її словами, керівництво НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» обговорять питання формування балансу газу в Україні на 2006 рік.

Як повідомляв УНІАН, у середу прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ сказав, що результати переговорів у Москві стануть предметом обговорення 7 липня на спеціальній нараді Кабміну, присвяченій питанням забезпечення газом України в четвертому кварталі поточного року, а також прогнозам на 2007 рік.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, у свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.