Мінекономіки розробило план антиінфляційних заходів

Міністерство економіки України за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади розробило і подало до Кабінету Міністрів України проект плану антиінфляційних заходів.

Як повідомляє Урядовий портал, ці заходи спрямовані на: посилення ефективності грошово-кредитної та бюджетної політики в напрямку зниження інфляційного тиску, сформованого надлишковим попитом;

зменшення тимчасових дисбалансів на продовольчих ринках, недопущення необґрунтованого підвищення цін на окремі соціально важливі товари;

підвищення ефективності адміністрування цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб’єктів природних монополій та послуги житлово-комунального господарства;

розвиток фінансового та фондового ринків, підвищення ефективності процесів енергозбереження, дія яких сприятиме зменшенню інфляційного тиску у середньостроковій перспективі;

а також заходи з оптимізації державного регулювання цін.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні. На думку глави держави, інфляція, зафіксована в Україні в січні в розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річний розмір інфляції може становити 19,4%. “Я б сказав, що це перший дзвоник і надзвичайно серйозний. Це виклик, якого не було за останні 7-8 років”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент звернувся до уряду і Національного банку з проханням терміново розробити план антиінфляційних заходів.