Машиністи Харківського метро призупинили голодування

Машиністи Харківського метрополітену, які 11 лютого оголосили голодування з вимогами поновити на роботі їхніх звільнених колег й усунути з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА, призупинили акцію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської організації Вільної профспілки залізничників України Володимир ДЕМИДЕНКО, акцію протесту призупинено в результаті домовленостей з новим керівником метрополітену - виконувачем обов’язків начальника Геннадієм БРОНШПАКОМ про створення погоджувальної комісії для врегулювання конфлікту.

«Наказ про створення комісії є, намети на майдані Свободи згорнуті, голодування призупинене», - сказав В.ДЕМИДЕНКО.

Він висловив сподівання, що комісія розбереться в ситуації і запропонує швидкий вихід із ситуації. «Ми відчули бажання нового керівника вникнути в суть проблем підприємства і вимог колективу», - сказав В.ДЕМИДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого наказом міністра транспорту та зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО Сергій МУСЄЄВ відсторонений від виконання обов’язків начальника ДП «Харківський метрополітен».

С.МУСЄЄВУ збережено зарплату на період роботи комісії з проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства. На той же період виконуючим обов’язки керівника метрополітену наказом міністра призначений Г.БРОНШПАК.

Між тим проти зміни керівництва метрополітену виступає мер Харкова Михайло ДОБКІН. 15 лютого під час зустрічі в Секретаріаті Президента мер інформував Віктора ЮЩЕНКА про зміну керівництва в Харківському метрополітені. За словами М.ДОБКІНА, Президент пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася, і «не допустити до керівництва підприємством людину, здатну викликати конфлікт між керівництвом підземки і трудовим колективом».