Ще одна смерть на шахті ім. Засядька
12:45, 17 лютого 2008Суспільство
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Лікарі не встигли...
На шахті ім. Засядька в Донецьку помер гірник.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби рятувальника в Донецьку, об 11.00 16 лютого на шахті ім. Засядька раптово стало погано 55-річному гірнику.
Смерть шахтаря наступила до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи. Причина смерті гірника встановлюється.
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