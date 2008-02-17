Ще одна смерть на шахті ім. Засядька

12:45, 17 лютого 2008
Суспільство
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Лікарі не встигли...

На шахті ім. Засядька в Донецьку помер гірник.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби рятувальника в Донецьку, об 11.00 16 лютого на шахті ім. Засядька раптово стало погано 55-річному гірнику.

Смерть шахтаря наступила до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи. Причина смерті гірника встановлюється.

 

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