Ще одна смерть на шахті ім. Засядька

Лікарі не встигли...

На шахті ім. Засядька в Донецьку помер гірник. Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби рятувальника в Донецьку, об 11.00 16 лютого на шахті ім. Засядька раптово стало погано 55-річному гірнику. Смерть шахтаря наступила до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи. Причина смерті гірника встановлюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter