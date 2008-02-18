У 2007 році в Чернігівській області створено 45 прийомних сімей, у яких виховуються 68 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, про це повідомив заступник голови ОДА Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, у Чернігівській області функціонують один дитячий будинок сімейного типу та 69 прийомних сімей, членами яких стали майже 110 дітей, що є сиротами чи позбавлені батьківського піклування.

"У Рік підтримки національного усиновлення докладатимемо зусиль, щоб право дитини на виховання у сім’ї дотримувалося", - пообіцяв В.ПРИХОДЬКО.

Минулого року на Чернігівщині осиротіли 800 дітей, більшість з них були усиновлені чи взяті під опіку. Проте третина таких дітей були направлені у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У свою чергу, голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО вважає за необхідне приділити особливу увагу фінансуванню видатків на утримання прийомних сімей, а також розробити відповідні місцеві програми підтримки багатодітних сімей, зокрема, тих, що виховують 10 і більше дітей.

Цього року за сприяння влади Чернігівської області планується створити 51 прийомну сім`ю та три дитячих будинки у Городнянському, Коропському та Щорському районах.