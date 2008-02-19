Черновецький готовий особисто засукати рукава і демонтувати ТРЦ «Троїцький»

У Києві буде побудовано новий стадіон європейського зразка для проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, місце для нього планується визначити вже цього тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«На цьому тижні буде ухвалено рішення про місце його (стадіону – УНІАН) розташування. Швидше за все, він буде побудований на території ВДНГ. Питання буде розглянуте робочою комісією вже найближчими днями», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Міський голова також заявив, що необхідно прискорити вирішення питання з демонтажем торгово-розважального комплексу «Троїцький» перед НСК «Олімпійський», підкресливши, що це питання «вирішене однозначно» - «Троїцький» буде знесений.

«Протягом найближчого тижня спільно з Міністерством з питань сім’ї, молоді та спорту, до компетенції якого належить це питання, буде з’ясовано, хто яку роботу виконуватиме: хто фінансуватиме, а хто займатиметься демонтажними роботами. Щоб усунути останню перешкоду перед проведенням фіналу Євро-2012, я готовий особисто взяти участь у початку робіт з демонтажу ТРЦ «Троїцький», - сказав мер столиці.