Поїзд Київ - Москва затримали на півтори години через контрабанду

На 1 годину 40 хвилин затримався в залізничному пункті пропуску „Конотоп”, що на Сумщині, поїзд „Київ-Москва”. Причиною такої тривалої стоянки стали мобільні телефони, заховані у технічних порожнинах над стелею купе двох вагонів, які виявили прикордонники разом з митниками.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у такий спосіб 187 мобілок намагався переправити провідник вагону № 2. Ще 87 телефонів приховав провідник сусіднього 3-го вагону. Тривалий час знадобився контролерам для з’ясування обставин та документування. Наразі контрабандні телефони марок „Нокія”, „Самсунг” та „Моторола”, з яких деякі у роздрібній торгівлі коштують до 1 тисячі доларів, вилучені та передані у митницю. Їх попередньо оцінено у 548 тисяч гривень.