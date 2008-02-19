У СБУ стверджують, що всі «секретні в`язниці» - виключно в рамках закону

Служба безпеки України наполягає, що спеціально визначене місце для тимчасового тримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, Відділу досудового слідства СБУ функціонує законно.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зв`язку із заявами окремих політиків про існування нібито "секретних в`язниць СБУ" Служба безпеки ще раз наголошує на тому, що вона діє винятково в межах чинного законодавства України.

Існування в СБУ місця для тимчасового тримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, повністю відповідає українським законам та європейським нормам.

Слідчі ізолятори СБУ, як місце утримання осіб, взятих під варту, ліквідовано Указом Президента України в березні 2003 року у зв`язку із внесенням Верховною Радою України змін до ст. 25 Закону України "Про Службу безпеки України". Осіб, які в них утримувались, у встановленому порядку передано до установ попереднього ув’язнення Державного департаменту з питань виконання покарань.

Водночас прес-центр наголошує, що, відповідно до вимог законів України "Про Службу безпеки України", "Про контррозвідувальну діяльність", “Про попереднє ув’язнення”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Кримінально-процесуального кодексу України, СБУ має право мати спеціально визначені місця для тимчасового тримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів.

На даний час таке спеціально визначене місце для тимчасового тримання функціонує лише в Києві як структурний підрозділ Відділу забезпечення досудового слідства СБУ, що передбачено Указом Президента України від 27 грудня 2005 року "Питання Служби безпеки України".

Згідно з чинним законодавством, нагляд за діяльністю місця для тимчасового тримання Відділу досудового слідства СБУ здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Прес-центр СБУ наголошує, що у жовтні 2005 року місце для тимчасового тримання Відділу досудового слідства СБУ відвідували представники Європейської комісії із запобігання тортурам (ЄКПТ), які ознайомились з нормативно-правовими засадами його функціонування і не висловили жодних зауважень.

Неодноразово місце тимчасового тримання відвідували представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які ознайомлювались з умовами утримування обвинувачених.

9-11 лютого ц.р. у відділі забезпечення досудового слідства СБУ за дорученням прокурора перебував громадянин Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, обвинувачений у скоєнні тяжкого злочину.

10 лютого 2008 року установу відвідала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка мала можливість зустрітись і спілкуватись з М.РУДЬКОВСЬКИМ. Під час зустрічі жодних нарікань щодо статусу даної установи та умов утримання обвинувачених Н.КАРПАЧОВА не висловила, наголошує прес-центр СБУ.

12 лютого ц.р. з усіма нормативними актами, що регламентують діяльність спеціально визначеного місця для тимчасового тримання Відділу забезпечення досудового слідства СБУ, було також ознайомлено радника Уповноваженого з прав людини.

18 лютого на прохання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відбулась зустріч в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з Н.КАРПАЧОВОЮ.

Під час зустрічі Омбудсмена було поінформовано про законність дій СБУ у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО, який обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Н.КАРПАЧОВІЙ були надані всі процесуальні документи, на підставі яких діяли співробітники СБУ.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ з 9 по 11 лютого 2008 р. перебував у місці для тимчасового тримання Відділу забезпечення досудового слідства СБУ на підставі постанови суду та доручення прокурора. Виконуючи доручення, 11 лютого співробітники СБУ доставили обвинуваченого до суду.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВА 14 лютого заявила про порушення під час затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО і неправомірність утримання його у слідчому ізоляторі СБУ, який існує незаконно.

В той же день СБУ спростувала цю заяву Уповноваженого, наголосивши, що місце для тимчасового тримання Відділу досудового слідства СБУ функціонує законно.

18 лютого Партія регіонів розповсюдила заяву, у якій вимагала змінити керівництво СБУ у зв’язку з "неправомірністю утримання громадян України" у слідчому ізоляторі СБУ.

"Після брутального затримання співробітниками спецслужби колишнього міністра Миколи РУДЬКОВСЬКОГО всьому світові несподівано стало відомо, що у структурі Служби безпеки України функціонує таємна в’язниця, де негласно та протиправно утримуються громадяни України. Ця в’язниця діє поза правовим полем і є недосяжною для громадського контролю", - заявила Партія регіонів.