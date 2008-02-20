У парламентському комітеті з ПЕК підозрюють, що з Нафтогазу виводять активи

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки на наступному засіданні, призначеному на 5 березня, розгляне питання про виділення з ДК ”Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” дочірнього підприємства ”Укравтогаз” з експлуатації автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Комітет ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, як відзначив народний депутат, член Комітету з ПЕК Андрій Селіваров, до нього з офіційним листом звернувся профспілковий комітет ”Укравтогазу”, який нараховує 2200 осіб, з вимогою втрутитися в ситуацію і не допустити виведення з ДК ”Укртрансгаз” дочірнього підприємства з експлуатації газових автозаправок.

За словами А.Селіварова, за процесом виведення з ДК ”Укртрансгаз” дочірнього підприємства з експлуатації АГНКС ”може бути прихована приватизація”.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Кабінет міністрів України доручив НАК «Нафтогаз України» виділити з складу ДК «Укртрансгаз» окреме дочірнє підприємство і передати йому мережу з 89 АГНКС.

Зокрема, уряд доручив НАК ”Нафтогаз України” створити дочірню компанію ”Укравтогаз”, яка проводитиме і продаватиме зріджений газ як моторне паливо.

Зараз мережа АГНКС ”Нафтогаза” належить дочірній компанії ”Укртрансгаз” і підпорядковується спеціальному управлінню, яке також називається ”Укравтогаз”.

У довідці-обгрунтуванні, підписаній першим заступником голови правління НАК ”Нафтогаз України” Ігорем Діденком, сказано, що створювати ”Укравтогаз” необхідно виходячи з негативної динаміки роботи мережі АГНКС. ”Реалізація газу на заправних станціях ”Нафтогазу” зросла за п`ять років на 39%, тоді як у конкурентів вона виросла більш ніж у 10 разів. Тому вважаю за необхідне створити окреме підприємство, яке використовуватиме станції ефективніше”, – говориться в документі.

На думку юристів, наразі приватизація ”Укртрансгазу” заборонена законом ”Про трубопровідний транспорт”. Проте ця норма не розповсюджуватиметься на ”Укравтогаз”, якщо він стане самостійною юридичною особою – дочірнім підприємством ”Нафтогазу”.

За даними фінансового плану ”Укртрансгазу”, щомісячний дохід мережі АГНКС складає близько 60 млн. грн. А вартість 89 земельних ділянок, на яких розташовані газові заправки, експерти оцінюють в 1 млн. доларів кожна.

Довідка УНІАН. Україна - одна з провідних країн світу за обсягами використання природного газу на автомобільному транспорті. Мережа АГНКС ДК “Укртрансгаз” складається з 89 станцій, здатних забезпечити природним газом як моторним паливом до 100 тис. автомобілів.

Українська мережа АГНКС має зв`язок з відповідною мережею сусідніх країн, яка дозволяє забезпечити роботу вантажного автотранспорту на міжнародних лініях.