У Києві пошкодили меморіальний будинок Шевченка

Невідомі особи сьогодні вночі завдали шкоди меморіальному будинку Тараса Шевченка по вулиці Вишгородська, 5.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в адміністрації музею.

В адміністрації поінформували, що невідомі зірвали дерев’яні дошки з ганку будинку, таким чином серйозно пошкодивши його.

У музеї звертають увагу, що цей акт вандалізму стався відразу після того, як до мерії було спрямоване подання про надання музею в користування земельної ділянки, на якій знаходиться садиба-музей, та почалися підготовчі роботи з будівництва огорожі.

В адміністрації музею цей вчинок розцінюють як своєрідне попередження від певних осіб, які виступають проти передачі цієї земельної ділянки в користування музею.

Меморіальний будинок “Хата на Пріорці”, де Тарас Шевченко мешкав у 1859 році, належить Національному музею Т.Шевченка.