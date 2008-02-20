У Києві накрили два «віртуальні борделі»

Співробітники столичного Управління у боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, припинили роботу двох "віртуальних борделів". Господиню студій, в якій надавалися інтимні послуги через Інтернет, притягнено до кримінальної відповідальності.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на Центр зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві, господиня двох "віртуальних борделів" організувала їх спільно з громадянином США. Працювали ці заклади більше двох років. Дівчат для роботи підбирали за допомогою рекламних оголошень в журналах "Пропоную роботу" і "Робота для жінок". Зміст оголошення був таким: "Потрібні молоді дівчата віком від 18 до 25 років, робота в офісі, заробітна платня від $400". На таку вакансію погоджувалися чимало дівчат.

Дівчата-моделі за допомогою веб-камер і комп`ютерів поширювали в режимі он-лайн свої зображення порнографічного характеру. Шість сайтів, на які розміщувалося відео, було зареєстровано на серверах, встановлених у США. Трансляція відеозаписів здійснювалася в країнах Західної Європи і Америки, вхід на ці сайти в Україні був заблокований.

Згідно з графіком, на студіях щодоби, по 12 годин у дві зміни, працювали близько 30 жінок. В середньому заробітна плата дівчат складала від $1000 до $2500 в місяць. Заробіток залежав від зовнішності, уміння розкуто поводитися і спілкуватися.

Під час проведення обшуків на студіях виявлено і вилучено 15 комп`ютерів і 7 відеокамер. Зараз відносно організатора закладу порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення і розповсюдження кино-, відеопродукції і комп`ютерних програм порнографічного характеру).