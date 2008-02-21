Найвища людина світу отримає найбільший в Україні велосипед

24 лютого (неділя) 12-00

У м.Бровари, Броварське міське товариство інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" та Книга рекордів України проведуть фізкультурно-спортивну акцію присвячену Дню Захисника Вітчизни, під час якої відбудеться матч з сидячого волейболу серед людей з ураженням опорно-рухового апарату та реєстрація рекорду України “Книгою рекордів України” за кількістю присутніх на одній фізкультурно-спортивній акції - змаганні між інвалідами-опорниками: 200 інвалідів візочників та 300-400 людей з ураженням зору, слуху, ДЦП, інвалідівІ-ІІІ груп. Запрошені: найвища людина світу Л.Стадник, якому під час заходу буде подаровано найбільший в Україні велосипед; найсильніша людина світу В.Вірастюк; олімпійський чемпіон О.Багач; параолімпійська чемпіонка з плавання О.Акопян; 4-х кратний рекордсмен Книги рекордів Гіннесса М.Куценко та ін. (Льодова арена торгово-розважального комплексу "Термінал",вул. Київська, 316). Автобус для ЗМІ відправиться о 9-45 (автобус Богдан, "Прагнення", для ЗМІ) ст..м.Лісова (1-й вагон метро, траса на Бровари). Телефони: 8 067 702 77 04, 8 097 579 89 30, 8 067 292 31 01.