Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ підтверджує, що Львів не входитиме до зони малого прикордонного руху з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції у Варшаві 20 лютого.

Зокрема, за його словами, Львів та Дрогобич не будуть внесені до списку українських міст, які входитимуть до зони малого прикордонного руху України з Польщею.

Як сказав польський міністр, існування цих міст в угоді про малий прикордонний рух "юридично неможливе".

"Ми не можемо піти на те, щоб було гірше Україні - аби наша угода, яка після ратифікації буде передана на розгляд Європейської комісії, була відхилена Комісією", - пояснив Р.СІКОРСЬКИЙ. За його словами, зараз Європейський Союз дозволяє укладати угоди про малий прикордонний рух для полегшення перетину кордону у 30-кілометровій зоні, у виняткових ситуаціях, коли межі адміністративних зон виходять за рамки 30 км, - до 50 км зони. "У справі Львова наше міністерство керується законом, тому Львів і Дрогобич не будуть включені до зони, про яку йдеться в умові", - сказав міністр.

Р.СІКОРСЬКИЙ спрогнозував, що угода про малий прикордонний рух між Польщею та Україною буде підписана в найближчі кілька тижнів. Наступний раунд переговорів щодо угоди відбудеться у Варшаві.

Як повідомлялося, Польща погодилася на розширення прикордонної зони із 30 до 50 км, проте не допускає включення до неї Львова і Дрогобича, оскільки вже і без цих населених пунктів до зони прикордонного руху увійде 1,5 млн. мешканців замість запланованих 700 тис. осіб.