Отримати кредит на квартиру відтепер буде набагато важче?

Минулого тижня набула чинності постанова Національного банку №458, яка встановила нові методики розрахунку адекватності банківського капіталу, тобто, співвідношення активів до капіталу. Згідно з постановою, всі довгострокові активні операції банків, не забезпечені адекватною грошовою базою, додатково зважуватимуть на коефіцієнт ризику в 50%.

Як прогнозують експерти тижневика «Комментарии», результатом таких новацій може стати скорочення термінів кредитування клієнтів, зокрема за іпотечними кредитами.

На їхню думку, банки, що активно працюють за іпотечним кредитуванням, але не мають при цьому довгострокових пасивів, будуть змушені в терміновому порядку зайнятися нарощуванням капіталів, тим часом обмеживши видачу довгострокових позик.

«Скорочення термінів кредитування приведе до посилення умов для отримання кредиту. Суми щомісячних погашень кредиту зростуть, і, відповідно, вимоги банку до розміру підтверджених доходів позичальника теж зростуть. Це не дасть змогу частині потенційних позичальників одержати кредит», - прогнозує заступник голови правління банку «Контракт» Павло КРАПИВІН.

Крім того, пишуть «Комментарии», багато експертів сходяться на думці, що банкіри поступово посилять вимоги до позичальників, зокрема, вимагаючи від них внесення додаткових застав, крім нерухомості, яка купується за кредитні гроші.

Ряд банків також зважилися підвищити ціни на «довгі» кредити. Ставки по них вже зросли на 0,5%-1%. Банкіри обіцяють, що нинішнє подорожчання може стати цього року не останнім, пишуть «Комментарии».