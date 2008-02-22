Маршрутка зіткнулася з ”KIA Cerato”: 12 поранених

У місті Енергодар Запорізької області, на під`їзній автодорозі до виробничого підприємства "Запорізька АЕС", водій автомобіля "KIA Cerato", не вибравши безпечну швидкість та дистанцію, скоїв зіткнення з мікроавтобусом "ГАЗ 2333", що рухався попереду в попутному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля "КІА" та одинадцять пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.