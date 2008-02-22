В останні дні лютого в Україні буде до 17° тепла

23 лютого на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. На дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у північній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині місцями 10-12°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24-25 лютого буде мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі 24 лютого в Криму, Приазов`ї та східних бластях місцями пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 24 лютого 4-9° тепла, на крайньому заході та півдні до 12°, 25 лютого у східних областях 3-8°, на решті території 7-12°, у південних та західних областях місцями 13-15° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

26-27 лютого у південній частині та центральних областях без опадів; на решті території місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах, східних, а 27 лютого і в центральних та північних областях від 2° морозу до 4° тепла; вдень 5-11° тепла (у Карпатах 0-6° тепла), у південній частині, а 27 лютого на Правобережжі 9-15°.

28 лютого-3 березня у південній частині та центральних областях без опадів, лише вдень 3 березня часом очікується дощ; температура вночі 3-8°, вдень 11-17° тепла. На решті території невеликі, місцями помірні дощі; температура вночі 1-6° тепла ( 3 березня на заході близько 0°), вдень 8-13° тепла, 3 березня зниження до 4-9° тепла.

23 лютого в Києві та області утримається мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, по Києву вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

24-25 лютого буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 24 лютого 4-9° тепла, 25 лютого 7-12°, по Києву вночі 1-3° тепла; вдень 24 лютого 6-8°, 25 лютого близько 10° тепла.

26-27 лютого місцями пройде невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, лише вдень 26 лютого без істотних опадів. Температура по області 26 лютого вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла, 27 лютого вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-13° тепла, по Києву - 26 лютого вночі 3-6° тепла, вдень 9-11°, 27 лютого вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.