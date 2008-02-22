Нафтогаз сидить без грошей через УкрГаз-Енерго

НАК «Нафтогаз України» не може одержати компенсацію різниці ціни на закупівлю імпортного газу для потреб підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за період листопад-грудень 2007 р. і січень-березень 2008 р. у зв`язку з відмовою ЗАТ «УкрГаз-Енерго» надати акти прийому-передачі природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що на цьому тижні Міністерство фінансів України перерахувало Міністерству палива і енергетики України 2 млрд. грн. в рахунок компенсації різниці ціни на закупівлю імпортного газу. Гроші - на рахунку Держказначейства.

Також компанія зазначає, що недоотримання коштів в рахунок компенсації за постачання газу підприємствам ТКЕ ускладнює процес розрахунків з боргами за спожитий імпортний газ перед ВАТ «Газпром».

У свою чергу, як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар ЗАТ «УкрГаз-Енерго» Віталій КИСЕЛЬ, «УкрГаз-Енерго» висловлює глибоке обурення спробами НАК «Нафтогаз України» маніпулювати громадською думкою в питанні погашення заборгованості за спожитий в 2007 році природний газ.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» нагадує, що згідно з вимогами нормативних актів Кабінету Міністрів України компанія не має права безоплатно поставляти природний газ і оформляє його передачу в день перерахування коштів.

Зокрема, акт прийому-передачі природного газу на суму 898 млн. грн. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» надало НАК «Нафтогаз України» 19 лютого цього року через 45 хвилин після отримання коштів. На копії цього документа, який є в розпорядженні прес-служби ЗАТ «УкрГаз-Енерго», стоїть підпис першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ВІДЕНКА, а також написана їм власноручно фраза: «одержаний екземпляр з печаткою для опрацьовування, 19.02.08, 21.00». Компанія готова надати цей документ не тільки представникам ЗМІ, але і прес-центру НАК «Нафтогаз України».

Також В.КИСЕЛЬ нагадав, що станом на 22 лютого підприємства НАК «Нафтогаз України» так і не погасили більш як 560 млн. грн. боргу, який підтверджено відповідними актами ще минулого 2007 року. Загальна ж сума визнаного і несплаченого НАК «Нафтогаз України» боргу становить понад 3,83 млрд. грн.

Довідка УНІАН. У бюджеті на 2008 рік передбачено 4,3 млрд. грн. компенсації різниці ціни на закупівлю імпортного газу для потреб ТКЕ.

Кабінет Міністрів зберіг у 2008 році граничний рівень цін на природний газ для підприємств ТКЕ на рівні 2007 року - 686 грн. за тис. куб. м (з тарифом на транспортування, ПДВ і цільовою надбавкою), з урахуванням компенсації НАК "Нафтогаз України" з Державного бюджету різниці в цінах на природний газ і витрат на його реалізацію (пост. від 19 грудня 2007 р. №1401).

У 2007 році НАК “Нафтогаз України” через ДК "Газ України" на 30% дотував постачання природного газу підприємствам ТКЕ. Купуючи газ за ціною 883,7 грн./тыс. куб. м (з тарифом на транспортування, ПДВ і 2% цільовою надбавкою) у зарубіжного постачальника, компанія реалізувала його підприємствам ТКЕ за ціною 686 грн./тис. куб. м. В результаті непокриті збитки НАК від реалізації газу підприємствам ТКЕ за низькою ціною становили 2,6 млрд. грн.

НАК “Нафтогаз України” вважає, що реалізація грудневої постанови Кабміну завдасть збитків компанії в 2008 році майже 5,7 млрд. грн.