Даїшникам роздадуть наліпки про те, що отримання хабара принижує їх гідність

Чернівецький міський Центр захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу пропонує керівництву УМВС України в Чернівецькій області здійснювати профілактику хабарництва серед працівників Державної автомобільної інспекції та водіїв, наклеюючи на автомобілі наліпки з написом: “Отримання хабара принижує гідність працівників ДАІ”.

Як повідомили кореспондентові УНІАН представники Центру, вони вже виготовили відповідні наліпки і чекають згоди обласної міліції, щоб роздати їх працівникам ДАІ і розпочати клеїти на автомобілі.

За словами голови правління Центру Ігоря КУХАРЧУКА, дуже часто порушники правил дорожнього руху прагнуть «вирішити» справу з працівником ДАІ на місці. «Можливо, такий надпис вплине на свідомість порушників правил дорожнього руху і нагадає, що за хабарі відповідає не лише той, хто бере, але й той, хто дає. Сподіваємося, що працівник ДАІ відчує почуття власної гідності», – зазначив підприємець.