Більшість поранених учасників АТО потребують протезуванні кінцівок

«На сьогодні у нас 3 тис. тільки поранених учасників АТО. Велика частина з них потребуватиме протезування кінцівок», - сказала Денісова.

Міністр зазначила, що протезування учасників АТО здійснюватиметься позачергово і за рахунок бюджетних коштів, виділених з резервного фонду.

«Ми будемо протезувати безкоштовно тих учасників АТО, які будуть визнані інвалідами, і тих учасників АТО, які не будуть визнані інвалідами. Це дуже важливо для молодих людей, які не хочуть отримувати статус інваліда. Ми теж будемо їх протезувати без такого статусу за гроші держави», - повідомила Денісова.Читайте такожОформлення документів для протезування постраждалих в АТО максимально спрощене

При цьому вона наголосила, що учасникам АТО не потрібно буде надавати велику кількість документів для протезування.

«Багато документів не потрібно. Потрібен документ, який підтверджує, що він є учасником антитерористичної операції. Також потрібно пройти військову медичну комісію, яка надасть довідку потрібного зразка», - зазначила Денісова.

Міністр також повідомила, що на сьогодні Мінсоцполітики подало до Верховної Ради проект постанови Кабміну, який передбачає можливість виготовляти протези за кордоном.

«Зараз ми внесли проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає, що якщо на протезних установах, заводах, які є в Україні, ми не зможемо зробити якісний протез, тоді ми будемо його робити за межами нашої держави. Це визначатиме експертна комісія», - повідомила глава відомства.

Також Денісова повідомила, що на сьогодні здійснювати протезування кінцівок учасників АТО можна, проте потрібно витримати необхідний час для медичної реабілітації.Читайте такожКраїни НАТО допоможуть протезувати 50 найбільш тяжко поранених українських військових

«Зараз проблема в тому, що ті люди, які вже потребують протезування, вони ще з медичної точки зору не можуть бути протезовані. Тому що є терміни, який вони повинні пройти для реабілітації... Потрібен час, щоб зробити таке протезування», - зазначила вона.

За словами міністра, Мінсоцполітики разом з Мінфіном вже прорахував, скільки коштів необхідно виділити наступного року на протезування учасників АТО.

«У тих розрахунках, які зроблено Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів, безперечно передбачено виділення додаткових коштів, щоб протезування отримали всі учасники АТО, які матимуть в цьому потребу», - сказала міністр.

Денісова нагадала, що на сьогодні на протезування уряд спрямував більш як 850 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО, в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях бере участь близько 50 тис. осіб, які після повернення до мирного життя одержать статус учасника АТО.Читайте також16 військовослужбовців, які потребують протезування, включені до державної програми

Після проведення незаконного референдуму в Криму та анексії півострова Росією з квітня поточного року на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. У квітні в регіоні почалася антитерористична операція.