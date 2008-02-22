У Бразилії помер «сеньйор Леонсіо» (фото)

21:51, 22 лютого 2008
Суспільство
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Серце відомого актора зупинилося

Рубенс де Фалко У Бразилії помер відомий актор Рубенс ді Фалко. Глядачам він знайомий, перш за все, за роллю Леонсіо з телевізійного серіалу "Рабиня Ізаура". Як передає Эхо Москвы, ді Фалко помер в лікарні рідного міста Сан-Паулу на 77-му році життя від зупинки серця. За свою творчу кар`єру актор зіграв більше тридцяти ролей в кіно і близько двадцяти ролей в серіалах.

 

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