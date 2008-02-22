МНС не радить лізти у гори Криму

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим рекомендує жителям і гостям АРК найближчим часом утриматися від походів у гори Криму, оскільки існує небезпека сходження лавин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Криму, особливо небезпечними зараз фахівці вважають Ай-Петрінську яйлу і Чатир-Даг.

До категорії лавинонебезпечних ділянок також потрапляють лижні та санні траси в районі Ангарського перевалу, які популярні серед жителів Сімферополя.

«Сніжні наноси після недавніх снігопадів і відлига, що настала за ними, призвели до небезпеки сходження лавин у гірській частині Криму», - зазначають рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого на 52-у кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли 4 лавини по 20-40 кубометрів. Постраждалих немає.