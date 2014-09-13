Аваков обурений звільненням "Топаза": Просто, вибачте, б*****во

"Дурість, помилка. Просто, вибачте, бл*дство", - обурився міністр на своїй сторінці в Facebook.

Арсен Аваков нагадав, що "Топаза" двічі ловили і саджали у в'язницю. Після першого ув'язнення харківський суд звільнив його під домашній арешт, з якого Кромський втік і брав участь у підпалі Харківської ОДА, захопленні луганського відділення СБУ і воював у банді Гіркіна. Його спіймали вдруге, повернули до в'язниці, але суд, за клопотанням прокуратури, звільнив "Топаза" під "особисті зобов'язання".

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"Я все розумію, але всьому є межа. Рішення, прийняті таким чином, знищують мир і віру в стабільність у Харкові, та і по всій країні", - пише Аваков.

Міністр вважає, що звільнення "Топаза" не можна пояснити необхідністю обміну на наших полонених, тому що звільнення льотчиці Савченко не відбувається.

"Я, міністр українського уряду, харків'янин, не розумію і не приймаю такого рішення. Не розумію механізму його прийняття. Вважаю таке рішення злочинним і неприпустимим розміном України в роздріб!", - заявив Арсен Аваков.