У Харкові на площі Свободи пройдуть мітинги Євромайдану та антимайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється в соціальних мережах.

Обидва мітинги проходитимуть в одному місці – на площі Свободи.

Народне віче Євромайдану розпочнеться о 16.00. Активісти планують провести Ярмарку громадянських ініціатив і розглянути питання мобілізації, підготовки Харкова до оборони, а також питання місцевого самоуправління.Читайте такожУ Маріуполі склали кілометровий прапор України (фоторепортаж)

Мітинг антимайдану, організаторами якого виступають «Жіночий рух Харкова», проходитиме на площі Свободи перед пам’ятником Леніну та розпочнеться о 17.00.

Прихильники антимайдану мають намір провести мітинг проти проведення антитерористичної операції та флеш-моб «Ніколи не повинні помирати діти».