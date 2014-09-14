У Харкові на площі Свободи пройдуть мітинги Євромайдану та антимайдану
Народне віче Євромайдану розпочнеться о 16.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється в соціальних мережах.
Обидва мітинги проходитимуть в одному місці – на площі Свободи.
Народне віче Євромайдану розпочнеться о 16.00. Активісти планують провести Ярмарку громадянських ініціатив і розглянути питання мобілізації, підготовки Харкова до оборони, а також питання місцевого самоуправління.Читайте такожУ Маріуполі склали кілометровий прапор України (фоторепортаж)
Мітинг антимайдану, організаторами якого виступають «Жіночий рух Харкова», проходитиме на площі Свободи перед пам’ятником Леніну та розпочнеться о 17.00.
Прихильники антимайдану мають намір провести мітинг проти проведення антитерористичної операції та флеш-моб «Ніколи не повинні помирати діти».