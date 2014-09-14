У Житомирі відбувається телеміст зі Слов'янськом

Як передає кореспондент УНІАН, телемарафон проходить на вулиці Михайлівській. На нього зібралося близько тисячі житомирян. Захід проводиться в рамках 1130-річниці міста Житомира та присвячений українським військовим, які здобувають мир для України в зоні проведення АТО.

Захід розпочався виконанням Державного гімну України. Декілька сотень військових зі Слов’янська о 18 годині вийшли на прямий зв'язок, у цей час житомиряни мають можливість висловити їм слова вдячності та підтримки, рідні та близькі почути своїх синів, батьків, братів.

Читайте такожУ Житомирі вірменська громада передала кошти для лікування поранених воїнів під час АТОПротягом двох годин мешканці Житомира та військові Житомирської окремої 95-ої аеромобільної бригади в рамках телемосту спілкуватимуться в прямому ефірі.

Організували захід- Житомирська міська рада та громадська організація «Це-ТВоє».

Захід проходить під гаслом «Україну захищають справжні чоловіки!»

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі в рамках відзначення Дня міста відбувся конкурс "Вишиванка - проти війни", під час якого збирали кошти для допомоги воякам 95-ої окремої аеромобільної бригади.

В АТО задіяні військовослужбовці 95-ої Житомирської аеромобільної бригади.