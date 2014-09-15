Цього тижня дощів не буде

З понеділка по неділю опадів не очікується, лише наприкінці тижня в Криму можливі невеликі дощі.

Вночі та вранці виникатимуть тумани із погіршенням видимості до 300-500 метрів.

Про це пише сайт opogode.

Температура повітря буде порівняно комфортною, проте почне поступово знижуватися. Вдень вона становитиме +18+24 градуси, на півдні та на Закарпатті до +28 градусів. 18 серпня очікується похолодання до +13+18 градусів. 20-21 вересня температура повітря знову підвищиться на 2-4 градуси.

Вночі очікується температура повітря +8+15 градусів. 17 вересня почнеться зниження температури до +5+11 градусів. У південній частині буде тепліше, до +12+17 градусів.

У Києві впродовж тижня опадів не передбачається . Температура повітря коливатиметься в межах вночі +9+15, 17-19 вересня +6+10, вдень +17+22 градусів. 18 вересня у денні години похолодає до +13+18, а протягом 20-21 вересня знову потепліє на 2-4 градуси.