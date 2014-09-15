Частину Луганська вдалося підключити до електроенергії, до міста почали привозити продукти

Станом на 15 вересня в Луганську спокійно, на території міста не стріляють, окремі райони і будинки Луганська вдалося підключити до електроенергії.

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, на сьогоднішній день фахівці продовжують працювати у цьому напрямку. Крім того, електрику вже почали подавати до насосних та каналізаційних станцій, щоб згодом налагодити водопостачання та забезпечити відведення стічних вод.

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У місті тривають аварійно-відновлювальні роботи: електрики призводять до ладу міські лінії електропередач, пошкоджені в результаті обстрілу. Співробітники комунальних служб займаються прибиранням території районів міста.

Ситуація з відсутністю у Луганську мобільного та стаціонарного зв'язку залишається без змін - на даний момент виршити її не вдалося.

Жителі повідомляють, що в місті розширився асортимент продовольчих товарів. Також стали відкриватися деякі аптеки і відновилися поставки медикаментів. Паливо ж до Луганська завозять лише приватним чином.

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Протягом тривалого часу в місті не виплачуються зарплати, пенсії та соціальні виплати, у зв'язку з чим у людей вичерпані готівкові грошові кошти.

Ця проблема на сьогоднішній день стоїть дуже гостро і поки що залишається невирішеною.